Россия могла бы им помочь, уверен он. Однако в данном случае должно быть соответствующее решение на высшем уровне и содействие со стороны международных организаций.

«В действительности это, конечно, добрая воля любого государства — откликаться на сложные ситуации для граждан, независимо какой страны», — сказал Сурма.

Тем не менее в этом вопросе существуют определенные нюансы. Посольство не вправе самостоятельно принять подобное решение. Оно должно стоять на повестке дня у правительства, в крайнем случае исходить из позиции главы государства.

Несмотря ни на что такие гуманитарные действия возможны и необходимы, особенно в условиях пандемии коронавируса, уверен дипломат.

Помощь может быть оказана по линии международных организаций. Например, могут взаимодействовать Красный Крест и посольство, МИД России. Однако еще нужно решить, кто понесет финансовые затраты на эти перелеты.

К тому же пока не понятно, что делать с перевезенными иностранцами. В современных условиях как минимум людей нужно где-то обустроить, обеспечить им карантинный режим около двух недель.

Россия продолжает вывозить на родину своих граждан, которые задержались за границей из-за распространения коронавируса. Накануне борт «Аэрофлота» забрал из Нью-Йорка 369 соотечественников. В пятницу, 15 мая, Россия примет вывозные рейсы с россиянами из Америки, Китая, Индии и Турции.