Мир 26 декабря 2022, 07:44 Россия может отменить визовый режим для граждан Грузии Замглавы МИД Галузин: РФ не исключает отмены визового режима для граждан Грузии piqsels

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Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии. Принятие такого решения возможно, если для него будут предпосылки, пояснил ТАСС заместитель главы российского МИД Михаил Галузин.

«В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки», — подчеркнул дипломат.

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Он напомнил, что две страны объединяют «вековые традиции дружбы», а также общие история, культура и духовные ценности. Число находящихся в Грузии россиян растет, в то же время в России «живут и успешно себя реализуют» сотни тысяч этнических грузин. Десять лет назад, когда Грузия предложила курс на нормализацию двусторонних связей, Россия тут же согласилась.

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Взаимодействие России и Грузии по-прежнему развивается, указал Галузин. По его словам, этому не мешают «непростая внешняя конъюнктура и отсутствие дипломатических отношений», разорванных в 2008 году по инициативе грузинской стороны. В частности, растут показатели в сфере денежных переводов и туризма. Растет и товарооборот — за 11 месяцев 2022 года он увеличился в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2021-го.