Россия может начать полеты в СНГ раньше, чем в другие страны

Россия рассматривает возможность возобновить авиасообщение с государствами СНГ раньше, чем с другими. Такое заявление сделал глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Страны СНГ — это нам близкие международные перелеты. Возможно, мы сможем начать перелеты туда раньше, чем общую международку», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Министр добавил, что предложения по этому вопросу уже составлены и направлены в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Сейчас эту тему там обсуждают, сообщил ТАСС.

Кроме того, Дитрих рассказал и про переговоры с Турцией. Ее власти предложили начать авиасообщение между государствами уже 15 июля.

Ранее глава Минтранса рассказал, что международное железнодорожное сообщение могут восстановить уже в этом году. Сейчас идет общение с Министерством транспорта Финляндии. Если европейское ведомство устроят нормативы Роспотребнадзора, то поезда будут ходить в обоих направлениях.

Россия временно закрыла свои границы в конце марта из-за пандемии. Что касается авиаперелетов, то исключения составляют только вывозные рейсы, почтовые, грузовые перевозки.

Разрешены перегон пустых самолетов, дозаправка иностранных судов на территории РФ. Также полеты возможны в каждом частном случае при разрешении российского правительства.