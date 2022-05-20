НАТО не представляет угрозы для России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS. Он рассказал, что в 1990-е годы страна могла вступить в Альянс, но отказалась.

Телеведущий Стивен Колбер напомнил гостю слова папы римского Франциска, что НАТО ответственно за решение России начать спецоперацию на Украине. Страна была серьезно обеспокоена расширением Альянса на восток.

Энтони Блинкен ответил, что НАТО — оборонительный альянс. Государства объединились, чтобы быть уверенными в том, что в случае нападения на одно из них все остальные вступятся за него. По словам госсекретаря США, НАТО не нападало на Россию и не собирается делать этого в будущем. На это Стивен Колбер предложил принять российское государство в Альянс.

«Знаете что? Еще в 1990-х годах об этом говорили. Ну, русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — ответил гость программы.