Мир 29 января 2024, 01:59 Россия могла бы установить в Техасе марионеточный режим, как США на Украине Журналист Боуз: РФ могла бы сделать с Техасом то же самое, что США с Украиной 1sg Suzanne Ringle/Texas Nationa / Global Look Press

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Россия и Китай теоретически могли бы сделать с Техасом то, что США сотворили с Украиной. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

Ирландец предложил представить, что Россия и Китай профинансировали в американском штате «Движение за свободу», свергли избранного губернатор и установили марионеточный режим.

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«Затем [решили] создать огромную армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ. Звучит знакомо?» — заявил Боуз.

Накануне бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал предположение, что если бы Россия или кто-то еще попытался бы использовать Техас или Калифорнию против США, то Штаты никогда бы этого не допустили и развязали бы войну. Риторика Белого дома не имеет ничего общего с реальностью, заявил офицер.