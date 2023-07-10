Мир 10 июля 2023, 23:35 Россия лишилась подавляющей части «теневого» нефтетанкерного флота Bloomberg: Россия лишилась большей части теневого танкерного флота для перевозки нефти Pxhere

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К началу июля 2023 года Россия лишилась большей части «теневого» танкерного флота для перевозки нефти. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на международную морскую базу данных Equasis.

«Компания Gatik Ship Management из Мумбаи в настоящее время управляет флотом из четырех нефтяных танкеров. Совсем недавно, в апреле, их было 42, большинство из которых было собрано менее чем за год», — написало издание.

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Флотилия индийской фирмы помогала Москве перевозить нефть морским путем в условиях международных санкций. Агентство написало, что трудно понять, что на самом деле стало с флотом. Как передавал АБН, ситуация произошла из-за потери доступа к страхованию транспортных средств.

«Суда, которые больше не числятся в коммерческом управлении Гатика, продолжают перевалку российской нефти», — передало Bloomberg.

Сейчас они находятся под контролем широкого круга компаний, структура собственности которых также неясна, сообщило издание. Аналитики не могут в настоящий момент предугадать, какое будущее ждет суда.

Ранее Россия подтвердила сокращение поставок нефти на рынки на 500 тысяч баррелей в сутки путем сокращения экспорта в августе. Решение дополнило добровольное снижение, о котором Россия объявила ранее и которое продлили до конца 2024 года.