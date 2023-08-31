Важное 31 августа 2023, 18:30 Россия компенсирует нехватку украинского зерна бедным странам Лавров заявил о гарантиях Путина по компенсации украинского зерна бедным странам РИА «Новости»

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Лишившиеся поставок украинской сельхозпродукции после прекращения зерновой сделки получат компенсацию со стороны России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что такие гарантии дал президент России Владимир Путин. Лавров добавил, что из всего зерна, проходящего в рамках черноморской инициативы, в беднейшие страны мира поступал минимальный объем.

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«Путин гарантировал, что та часть украинского зерна, которая за время функционирования черноморской инициативы направилась в нуждающиеся страны, а это меньше 3% от общего объема вывезенного украинского продукта, мы эту часть полностью компенсируем», — заявил министр.

Путин в ноябре прошлого года заявил, что в случае прекращения зерновой сделки поставки сельскохозяйственной продукции в беднейшие страны продолжатся и компенсируют объемы продукции Украины. Такое заявление он сделал на совещании с Советом Безопасности.

Президент добавил, что также не будет никаких препятствий для поставки зерна в Турцию, которая сохранила нейтралитет в конфликте и действует в интересах беднейших стран.