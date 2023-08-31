31 августа 2023, 18:30
Россия компенсирует нехватку украинского зерна бедным странам
Лавров заявил о гарантиях Путина по компенсации украинского зерна бедным странам
Лишившиеся поставок украинской сельхозпродукции после прекращения зерновой сделки получат компенсацию со стороны России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что такие гарантии дал президент России Владимир Путин. Лавров добавил, что из всего зерна, проходящего в рамках черноморской инициативы, в беднейшие страны мира поступал минимальный объем.
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«Путин гарантировал, что та часть украинского зерна, которая за время функционирования черноморской инициативы направилась в нуждающиеся страны, а это меньше 3% от общего объема вывезенного украинского продукта, мы эту часть полностью компенсируем», — заявил министр.
Путин в ноябре прошлого года заявил, что в случае прекращения зерновой сделки поставки сельскохозяйственной продукции в беднейшие страны продолжатся и компенсируют объемы продукции Украины. Такое заявление он сделал на совещании с Советом Безопасности.
Президент добавил, что также не будет никаких препятствий для поставки зерна в Турцию, которая сохранила нейтралитет в конфликте и действует в интересах беднейших стран.
Сергей Лавров
Россия
Владимир Путин
зерновая сделка
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