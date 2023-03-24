Мир 24 марта 2023, 17:44 Россия, Казахстан и Туркменистан начнут переговоры о строительстве дороги вдоль Каспия

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Форум «Россия — исламский мир: KazanForum» состоится 18 мая. Представители России, Казахстана и Туркменистана планируют обсудить совместное строительство трассы в обход Каспийского моря. Таким мнением поделился вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам политика, есть вероятность подписания соглашения в ходе форума. Информация о разработке проекта строительства появилась в конце января, написало радио Sputnik.

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«Мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», — подчеркнул Хуснуллин.