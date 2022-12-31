Мир 31 декабря 2022, 22:45 Россия изучает возможности расширения сотрудничества с Мозамбиком — Матвиенко Матвиенко: Россия и Мозамбик разработают дорожную карту межпарламентского сотрудничества РИА «Новости»

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время своего визита в Бразилию встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Биаш. Политики договорились обсудить возможности расширения сотрудничества парламентов двух стран, сообщил ТАСС.

Российская сторона пригласила Биаш посетить Москву в 2023 году. Матвиенко выразила надежду, что коллега воспользуется этим предложением.

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«В ходе вашего визита мы могли бы в развитие подписанного соглашения <…> подписать план конкретных мероприятий межпарламентского сотрудничества. Своего рода дорожную карту на ближайшие два года», — сказала спикер Совфеда.

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Речь идет о договоре, который был подписан в 2022 году во время визита российских парламентариев в Мозамбик.

Матвиенко находится в Бразилии для участия в инаугурации Луиса Инасиу Лулы да Силвы, она запланирована на 1 января. Политик здесь же встретит Новый год.

Ранее сообщалось, что Матвиенко исполнила мечты четырех ребят — двух из Петербурга и двух из ЛНР. Записки с пожеланиями школьников она лично выбрала с «Елки желаний».