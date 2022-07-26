Единые электронные визы иностранцам в России пока не оформляют. Это связано с недружественными действиями стран Европы, граждане которых являются основными получателями этого документа, заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

В марте европейские страны частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок, а также ужесточили общие подходы к выдаче виз россиянам. В списке получателей электронных виз подавляющее большинство — страны Европы, отметил Волынкин.

«В рамках ответных мер, которые были выработаны на эти откровенно недружественные действия, <…> и было принято решение осуществлять дальнейший мониторинг развития международной ситуации, не открывая пока интернет-портал для оформления единых электронных виз», — объяснил он.

Правительство РФ весной предложило Госдуме упразднить упрощенный визовый режим для чиновников ЕС и некоторых недружественных стран, сообщили «Известия».