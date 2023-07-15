Мир 15 июля 2023, 10:51 Россия исследует данные о якобы упавшей в экономической зоне страны ракете КНДР — Руденко МИД РФ: Россия исследует данные о якобы упавшей ракете КНДР в экономической зоне страны

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МИД и Минобороны России исследуют информацию о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне. Пока данные не подтверждены. Такое заявление сделал замглавы министерства иностранных дел страны Андрей Руденко, написал ТАСС.

По мнению Руденко, США и их союзники провоцируют Северную Корею на пуски ракет.

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«Все эти вещи — и пуски, и другие военные приготовления — являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники. Они фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи», — сказал он.

Четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России — нет. Министерства страны продолжают работу по выяснению всех обстоятельств.

О том, что баллистическая ракета Северной Кореи упала в экономической зоне России, сообщили в ООН. Ее якобы запустили по навесной траектории из района Пхеньяна, и она пролетела расстояние в 1001 километр. Россия опровергла эти данные.

При этом Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония уже заявили, что намерены ответить на ракетные пуски и разработку ядерного оружия в КНДР наращиванием совместных военных учений, передавал ТАСС.