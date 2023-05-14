Мир 14 мая 2023, 03:40 Россия исправила историческую аномалию одним решением Global Times: спецоперация России активизировала переход к многополярности РИА «Новости»

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Россия своим решением о начале спецоперации на Украине исправила историческую аномалию, что привело к активизации перехода к многополярности. Об этом в статье для Global Times написал американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, период однополярности, который возник после распада СССР, стал «исторической аномалией». К такой ситуации на международной арене привело уникальное стечение обстоятельств, а не «исключительность» США, отметил политолог.

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«В 2022 году появилась возможность ускорить так называемое „возвращение в нормальное русло истории“ благодаря спецоперации на Украине, которая активизировала глобальный системный переход к многополярности», — заявил автор статьи.

По словам Корыбко, отправка вооружения Украине и поддержка антироссийских санкций «лишь немногим более трех десятков стран» доказывает то, что влияние США на другие государства существенно ограничилось.

Политолог добавил, что особое место в становлении равноправного мироустройства займет объединение БРИКС, которое осознало, что однополярный мир опирается на интересы исключительно гегемона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет только усиливаться.