Мир 01 марта 2023, 21:00 Россия использовала в спецоперации только часть своих сил Министр Сухопутных войск США Уормут: Россия не задействовала в зоне СВО большую часть сил РИА «Новости»

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Участие в боях в зоне проведения специальной военной операции принимает только часть Вооруженных сил России. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут.

Она пояснила, что в спецоперации практически не принимают участие воздушно-космические силы, военно-морской флот, а также подразделения, отвечающие за работу в киберпространстве.

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«Все это еще остается. С нашей стороны было бы глупостью не испытывать обеспокоенность по поводу этого потенциала», — заявила Уормут.

Министр добавила, что данные свидетельствуют о том, что украинский кризис, когда бы он ни завершился, может не стать последним, а Россия не оставит попыток нейтрализовать Украину.

«Мы никоим образом не можем сбрасывать [президента России Владимира] Путина со счетов. Не думаю, что мы можем позволить себе роскошь концентрировать внимание только на регионах Индийского и Тихого океанов, как бы нам того, откровенно говоря, ни хотелось», — подчеркнула Уормут.

Американский военно-промышленный комплекс оказался неспособен выпускать достаточное количество боеприпасов в условиях реальных боевых действий. Это показала специальная военная операция на Украине. Такое заявление в минувший вторник, 28 февраля, сделал замминистра обороны США Колин Каль. Он подчеркнул, что увеличение объемов производства военного сектора должно стать приоритетом внутренней политики страны.