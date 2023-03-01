01 марта 2023, 21:00
Россия использовала в спецоперации только часть своих сил
Министр Сухопутных войск США Уормут: Россия не задействовала в зоне СВО большую часть сил
Участие в боях в зоне проведения специальной военной операции принимает только часть Вооруженных сил России. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут.
Она пояснила, что в спецоперации практически не принимают участие воздушно-космические силы, военно-морской флот, а также подразделения, отвечающие за работу в киберпространстве.
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«Все это еще остается. С нашей стороны было бы глупостью не испытывать обеспокоенность по поводу этого потенциала», — заявила Уормут.
Министр добавила, что данные свидетельствуют о том, что украинский кризис, когда бы он ни завершился, может не стать последним, а Россия не оставит попыток нейтрализовать Украину.
«Мы никоим образом не можем сбрасывать [президента России Владимира] Путина со счетов. Не думаю, что мы можем позволить себе роскошь концентрировать внимание только на регионах Индийского и Тихого океанов, как бы нам того, откровенно говоря, ни хотелось», — подчеркнула Уормут.
Американский военно-промышленный комплекс оказался неспособен выпускать достаточное количество боеприпасов в условиях реальных боевых действий. Это показала специальная военная операция на Украине. Такое заявление в минувший вторник, 28 февраля, сделал замминистра обороны США Колин Каль. Он подчеркнул, что увеличение объемов производства военного сектора должно стать приоритетом внутренней политики страны.
США
Россия
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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