Мир 04 августа 2023, 23:45 Россия использовала контрнаступление ВСУ для своего продвижения Обозреватель National Interest Сансоне: контрнаступление ВСУ обернулось победами России РИА «Новости»

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Надежды Запада, что российские войска потерпят поражение от получивших оружие НАТО украинских военных, оказались тщетными. Контрнаступление споткнулось о выстроенные линии обороны, которые поставили крест на стратегических целях командования ВСУ. Об этом в своей статье для журнала The National Interest написал обозреватель Доминик Сансоне.

Он отметил, что российские военные, в отличие от своих противников, не только удерживают оборону на занятых территориях, но и продвигаются вперед, одерживая сокрушительные победы. И в ближайшее время ситуация не изменится.

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«Российские вооруженные силы в последнее время добились больших успехов в уничтожении и захвате западной техники, включая танк Leopard и боевую машину Bradley. Российская армия также сохраняет контроль над небом. Ограниченное количество истребителей F-16 на положение дел на фронте не повлияет», — написал обозреватель.

Сансоне подчеркнул, что все успехи российской армией старательно замалчиваются западными политиками и СМИ, которые продолжают называть ВСУ непобедимыми. Такая позиция только отодвигает возможность начала мирных переговоров о перемирии и заводит сторонников Украины в тупик, выходом из которого станет полный разгром ВСУ.

Телеканал NBC сообщил о разочаровании американских чиновников решениями командования ВСУ не использовать навыки ведения боя, которым их научили. Собеседники журналистов отметили, что вместо развертывания наиболее оснащенных и обученных подразделений на выстроенные линии обороны российской армии кидают обычных солдат, что приводит к серьезным потерям.