Мир 21 апреля 2024, 19:05 «Россия имеет все возможности». Украину предупредили о «последнем ударе» Global Times: у России есть все возможности для последнего удара по Украине РИА «Новости»

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Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для нанесения «последнего удара» по Украине. Об этом сообщило издание Global Times.

«Независимо от того, займет это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара», — подчеркнули авторы материала.

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Сокрушительное поражение стало бы наихудшим фоном для американских и европейских выборов и подорвало бы доверие к соответствующим политикам. Рациональный вариант решения сложившейся ситуации — обращение Запада к дипломатии. С признанием реальности лучше поспешить, отметили журналисты.

Выделенные Соединенными Штатами деньги для Украины не помогут ей добиться победы. Новый пакет помощи лишь усугубит ситуацию, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.