Россия имеет оружие, перехватить которое не может ни одна система ПВО — военный эксперт Коротченко | 360°

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Россия имеет оружие, перехватить которое не может ни одна система ПВО — военный эксперт Коротченко

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Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с ИА Nation News заявил, что у Вооруженных сил России имеется оружие, перехватить которое не может практически ни одна система ПВО.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала направить в Украину первую из четырех систем ПВО IRIS-T.

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В свое очередь Коротченко отметил, что ракетный комплекс «Искандер-М» не может перехватить практически ни одна система ПВО.

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«Речь идет об аэробаллистических ракетах, которые входят в состав этого комплекса. Их перехват на сегодняшний день представляет достаточно сложную цель для любой системы ПВО, в том числе и для IRIS-T. Российские „Искандеры“ уже активно применяются в ходе спецоперации», — добавил эксперт.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам Украины.

Специальная военная операция РФ на Украине

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