Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун прокомментировал ситуацию с пшеницой, которая сложилась в России и на мировом рынке в текущем году. Об этом написало ИА НСН.

По словам ученого, в стране достаточно запасов пшеницы, чтобы обеспечить ей своих граждан и другие страны.

«Пшеница прошла зиму, виды на урожай хорошие. До уборки совсем близко. Никаких катаклизмов или существенных отклонений валовых сборов пшеницы не ожидается. Наоборот, они будут выше, чем в предыдущие годы. Мы имеем достаточно пшеницы, чтобы обеспечить своих граждан. Кроме того, все обязательства, которые есть перед другими странами, Россия выполнит», — сказал он.

Ученый отметил, что из-за роста мировых цен, многие страны могут столкнуться с нехваткой этого продукта. В качестве примера он привел Египет, где пшеница служит основным источником питания.

«Проблема заключается не в объемах производства, а в другом. Обычная цена на пшеницу на мировом рынке достигает 200 долларов за тонну. Сейчас цена приближается к 450 долларам, и у покупателей начинаются проблемы. Главный вопрос для мира: где взять деньги? Надо заплатить двойную цену, а таких денег у многих стран нет», — резюмировал Узун.