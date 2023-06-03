Мир 03 июня 2023, 19:42 Россия и Вьетнам начали работу над возобновлением прямых перелетов — СМИ ТАСС: прямые авиаперелеты между Россией и Вьетнамом могут возобновить в 2023 году Pixabay

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Прямые авиаперелеты между Россией и Вьетнамом могут возобновить уже до конца года, рассказал ТАСС дипломатический источник. По его словам, представители обеих стран работают над этим вопросом.

«Стороны усиленно работают над этим вопросом. Надеемся, в текущем году все получится», — заявил собеседник агентства.

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Ранее авиакомпания «ИрАэро» анонсировала начало полетов из Иркутска в Ханой. Рейсы будут выполнять дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям, рассказали в пресс-службе компании. Начальник службы организации перевозок «ИрАэро» Александр Макин отметил, что сотрудники активно готовятся к возобновлению авиасообщения между Россией и Вьетнамом.

«Первый полет по данному маршруту мы совершим в это воскресенье, 4 июня, он уже практически полностью загружен. На протяжении месяца будем летать один раз в неделю, затем — еще и по пятницам», — уточнил Макин.

По словам замгендиректора «ИрАэро», в будущем компания планирует наладить сообщение с курортным Нячангом. Самолеты будут вылетать из воздушных гаваней Иркутска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока.

В мае президент Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию. Самолеты из России не летали в республику с 2019 года.