Мир 18 августа 2023, 20:01 Россия и Венгрия подписали соглашение о начале строительства АЭС «Пакш-2» Россия и Венгрия подписали соглашение о непосредственном сооружении АЭС «Пакш-2» РИА «Новости»

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Представители Венгрии и России подписали документы о переходе строительства АЭС «Пакш-2» на этап непосредственного сооружения. Об этом сообщили РИА «Новости».

Участниками церемонии подписания стали вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен и генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли.

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«Переход на этап непосредственного сооружения дает нам зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования», — сказал Мертен.

Он отметил, что проектом «Пакш-2» интересуется не только венгерская промышленность, но и другие государства, в том числе страны Европы.

Ранее власти Венгрии заявили, что смогли добиться, чтобы новые санкции не затронули атомную энергетику. Глава МИД страны Петер Сийярто указал, что ограничения не распространились на строительство новых энергоблоков АЭС «Пакш».