Мир 19 ноября 2023, 10:02 Россия и Венесуэла решили восстановить прежний уровень добычи нефти Bulkin Sergey/news.ru

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Венесуэла и Россия намерены восстановить прежний суточный уровень добычи нефти, а впоследствии нарастить его как минимум вдвое. Об этом РИА «Новости» рассказал глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.

Он отметил, что в последние годы уровень совместной добычи нефти в Венесуэле достиг 120–150 тысяч баррелей в сутки.

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«Режим санкций сильно повлиял на добычу, цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией „Роснефть“, у которой сейчас другая схема работы», — отметил министр.

По его словам, уже есть договоренность о том, чтобы возобновить переговоры и участие российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у крупнейшей государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

Иван Хиль Пинто на этой неделе нанес первый визит в Россию в качестве венесуэльского министра иностранных дел. Он встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили углубление сотрудничества в разных сферах и укрепление внешнеполитической координации на многосторонних площадках.