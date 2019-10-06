Россия и Венесуэла разработают план сотрудничества до 2030 года

План долгосрочного сотрудничества разработают Россия и Венесуэла. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов, который сейчас находится с визитом в венесуэльской столице Каракасе.

«К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера», — приводит слова Борисова РИА «Новости». Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Вице-премьер России встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Подробнее

Российский вице-премьер пояснил, что договор будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года.

Борисов отметил, что его визит в Каракас «носил чисто технический характер». В ходе встречи с главой Венесуэлы обсуждались «конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики», добавил вице-премьер России.

Он также отметил, что стороны обсуждают проекты в самых различных отраслях. Кроме того, Борисов заявил, что во время визита в Каракас увидел, что ситуация в стране стабильная.

Встреча зампреда российского правительства и президента Венесуэлы проходила в президентском дворце Мирафлорес, и продлилась менее часа.