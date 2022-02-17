Россия и Венесуэла договорились развивать военное сотрудничество

Россия и Венесуэла намерены развивать двустороннее сотрудничество в военной сфере. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров с правительственной делегацией РФ, написала «Политика сегодня».

«Мы пересмотрели военное сотрудничество [с Россией] и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности», — сказал Мадуро.

В России подтвердили планы по расширению программы военного сотрудничества.