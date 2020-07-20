Россия и Узбекистан обсудили планы открытия совместного лоукостера

Совместный лоукостер может появиться у России и Узбекистана. Стороны обсудили соответствующий вопрос и возможность увеличения количества рейсов между двумя странами.

«Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан», — сообщила пресс-служба Минтранса.

В заседании участвовали первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько и министр транспорта Узбекистана Эльер Ганиев. Они обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере воздушного транспорта. Так, стороны затронули тему подписания соглашения о сотрудничестве в области летной годности.

«Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов», — отмечается в сообщении.

Нерадько и Ганиев проговорили дальнейшие планы стран в сфере транспорта. Россия и Узбекистан продолжат работать над выполнением Меморандума о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем. Документ подписали в 2019 году Минтранс республики и ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы».