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    20 июля 2020, 19:52

    Россия и Узбекистан обсудили планы открытия совместного лоукостера

    Дарья Бунякова

    Совместный лоукостер может появиться у России и Узбекистана. Стороны обсудили соответствующий вопрос и возможность увеличения количества рейсов между двумя странами.
    Россия и Узбекистан обсудили планы открытия совместного лоукостера

    «Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан», — сообщила пресс-служба Минтранса.

    В заседании участвовали первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько и министр транспорта Узбекистана Эльер Ганиев. Они обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере воздушного транспорта. Так, стороны затронули тему подписания соглашения о сотрудничестве в области летной годности.

    «Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов», — отмечается в сообщении.

    Нерадько и Ганиев проговорили дальнейшие планы стран в сфере транспорта. Россия и Узбекистан продолжат работать над выполнением Меморандума о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем. Документ подписали в 2019 году Минтранс республики и ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы».

    Новости SMI.FM