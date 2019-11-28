  • Россия и Украина провели переговоры в Вене по газу

    28 ноября 2019, 23:19

    Александра Каширина

    Переговоры прошли в Вене с участием министров энергетики России и Украины, а также представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и «Оператора ГТС». Об этом сообщило Министерство энергетики России на своем официальном сайте.

    Среди обсуждаемых тем были условия нового договора по транзиту газа и взаимные финансовые иски.

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    Днем ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна заключит договор на транзит газа из России, если поставки будут осуществляться по европейским правилам и на долгий срок. второе — долгосрочный транзит, потому что это вопрос безопасности.

    Ранее «Газпром» предлагал Киеву подписать договор после взаимного обнуления претензий и прекращение судебных разбирательств. Стороны согласовали дальнейшую совместную работу на предстоящие несколько дней.

    В конце этого года заканчивается контракт Москвы и Киева на поставку газа.