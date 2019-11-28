Россия и Украина провели переговоры в Вене по газу
Переговоры прошли в Вене с участием министров энергетики России и Украины, а также представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и «Оператора ГТС». Об этом сообщило Министерство энергетики России на своем официальном сайте.
Среди обсуждаемых тем были условия нового договора по транзиту газа и взаимные финансовые иски.
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Днем ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна заключит договор на транзит газа из России, если поставки будут осуществляться по европейским правилам и на долгий срок. второе — долгосрочный транзит, потому что это вопрос безопасности.
Ранее «Газпром» предлагал Киеву подписать договор после взаимного обнуления претензий и прекращение судебных разбирательств. Стороны согласовали дальнейшую совместную работу на предстоящие несколько дней.
В конце этого года заканчивается контракт Москвы и Киева на поставку газа.