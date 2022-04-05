Россия и Украина провели обмен в формате 86 на 86 человек, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом написал ТАСС.

Омбудсмен добавила, что в последний момент сорвался обмен четырех сотрудников Росатома, остающихся на Украине.

Ранее, 24 марта, Москалькова заявила об обмене пленными в формате 10 на 10. Также 11 российских моряков с затонувшего у Одессы гражданского судна обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

О первом случае обмена стало известно 21 марта. Тогда, по словам Москальковой, девять попавших в плен россиян обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Омбудсмен подчеркивала, что условия содержания украинских пленных Россией строго соответствуют нормам международного права. Пленные обеспечены всем необходимым.

На Украине издевательства над российскими военнопленными практикуют только нацбаты, но не ВСУ, рассказал служивший под Харьковом украинский солдат.