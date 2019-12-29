Россия и Украина приступили к подписанию документов по транзиту газа

Представители Украины и России приступили в Вене к подписанию документов, связанных с транзитом российского газа. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюска написал в Facebook.

В соцсети он опубликовал фотографию, на которой подписывается документ.

«Процесс подписания еще не закончен», — прокомментировал он пост.

Эту же фотографию выложил на своей странице глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он подписал публикацию словами «Процесс пошел».

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины в Вене стартовал 26 декабря. К вечеру субботы, 28 декабря, стороны пока еще окончательно не согласовали тексты документов, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Тем не менее он отметил «определенный прогресс».

На переговорах Украина и Россия прорабатывают три документа. В частности, речь идет о соглашении между новым оператором газотранспортной системы Украины и отечественным «Газпромом», определяющим технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Помимо этого стороны обсуждают согласование договора об организации транзита и мировое соглашение, в котором обе компании отказываются от взаимных претензий.

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с «Газпромом» 28 декабря. В нем говорится об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому «Газпрому» по искам на сумму около семи миллиардов долларов.

Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа 20 декабря. Документ рассчитан сроком на пять лет. Также Россия и Украина договорились и об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».