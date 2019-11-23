Россия и Украина остались с противоречиями по керченскому конфликту

Москва и Киев не достигли консенсуса на первом заседании межгосударственного арбитража в Гааге, Нидерланды.

«Теоретически — провокация». Корабли могли ограбить за время пребывания в Керченском проливе Подробнее

«В итоге арбитражу предстоит самому определиться по „зависшим“ вопросам», — говорится в заявлении МИД.

Россия настаивает на необходимости разделения процесса на два этапа — юрисдикционный и субстантивный. На первом выясняется наличие у арбитража компетенции рассматривать дело, а на втором дело разбирается по существу. Кроме того, арбитраж самостоятельно выберет степень открытости разбирательства для общественности.

В российском ведомстве надеются, что необходимые процессуальные документы передадут в арбитраж в ближайшем будущем. После этого разбирательство между странами-соседями перейдет в практическую фазу.

Украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» направлялись из Одессы в Мариуполь. Однако 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали их в Керченском проливе, так как суда незаконно пересекли государственную границу. Вместе с кораблями пограничники задержали 24 украинских военнослужащих, в том числе двоих сотрудников Службы безопасности Украины.

Всех моряков вернули в Киев во время обмена удерживаемыми лицами в сентябре. А передача Украине задержанных кораблей прошла 18 ноября 2019 года.