Мир 14 июня 2023, 14:19 Россия и Украина обсуждали аренду Крыма — Лукашенко Президент Белоруссии Лукашенко: на переговорах Россия обсуждала с Украиной аренду Крыма piqsels

Читать 360tv в

На переговорах между Россией и Украиной в качестве одного из вариантов решения разногласий обсуждали долгосрочную аренду Крыма. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об этом в интервью «Россия 1», сообщило БелТА.

Он сказал, что сначала переговоры удалось устроить в Белоруссии, потом их перенесли в Турцию. В организации Александру Лукашенко помогал сын Николай. Президент долго общался по телефону с коллегой с Украины Владимиром Зеленским и уговорил его пойти на диалог.

Реклама

«Владимир Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке <…> Нормальный договор», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, этот документ сначала завизировали бы министерства иностранных дел России и Украины, затем президенты. Однако переговоры остановили, от идеи отказались.

Александр Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ призвал разработать новый проект мирного соглашения. Он сказал, что на прошедших в 2022 году переговорах Россия могла заключить невыгодное для себя соглашение, но Украина не согласилась на это.