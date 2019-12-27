Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января

Россия и Украина договорились с 1 января 2020 года официально забыть о существовавших разногласиях по газу и снять арест с имущества, который был наложен по судебным искам.

Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак Об этом написало РИА «Новости». По новому соглашению транзит газа через Украину будет продолжен еще на пять лет. При этом Украина откажется от иска на 12 миллиардов долларов и снимет антимонопольные претензии к «Газпрому» на 7,4 миллиарда долларов. В свою очередь Россия выплатит украинской стороне три миллиарда доллара по решению Стокгольмского арбитража.

Как Новак рассказал в интервью «Россия 24», Россия сократит объемы прокачки газа через Украину с 90 миллиардов кубометров до 65 миллиардов в 2020-м и до 40 миллиардов — в 2021-м. Глава Минэнерго добавил, что газотранспортная система Украины больше не будет использоваться в таких же объемах. Однако Москва не собирается полностью отказываться от транзита газа в Европу через Украину.

Действующее соглашение о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря 2019 года. Тогда же подходит к концу срок соглашения о прямых поставках газа, хотя Украина фактически прекратила закупки еще в 2015 году.

Переговоры Москвы и Киева по газу начались 26 декабря в Вене.