Мир 20 ноября 2023, 17:24 Россия и Украина обменялись телами погибших военных Депутат Саралиев: Минобороны вернуло 80 тел российских военнослужащих с Украины РИА «Новости»

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Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

«Российская сторона вернула 80 тел погибших бойцов, а Украина получила 94 военнослужащих», — сказал он.

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Обмен состоялся при непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста, сообщила в Telegram-канале пресс-служба украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В октябре стороны также провели обмен телами военных. Тогда Украина получила 64 солдата ВСУ и отдала России 60 бойцов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что в плену Украины находятся порядка 500 российских военнослужащих. Руководитель республики подчеркивал, что украинская сторона не предоставляет точные данные о числе пленных.

Также Пушилин отмечал, что украинских боевиков в плену России на порядок больше, их число составляет несколько тысяч.