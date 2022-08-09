Участники зерновой сделки — Россия и Украина — отказались от атак торговых и гражданских кораблей, а также инфраструктуры в портах, сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Военный корабль, самолет или дрон не могут находиться ближе 16 километров от торгового судна, которое проходит по морскому коридору, отмечается в соглашении. Документ был подписан Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН о вывозе украинского зерна через Черное море.

На мероприятии, которое состоялось 22 июля в Стамбуле, присутствовали генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а от российской стороны — глава Минобороны Сергей Шойгу. В обсуждении соглашении также принял участие министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

С начала действия «зерновой сделки» с Украины вывезли более 305 тысяч тонн грузов. Суда с пшеницей проверяют у входа в Босфорский пролив. Кроме того, Украина вывозит на экспорт сою и кукурузу.