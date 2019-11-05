Россия и Украина не смогут договориться по газу из-за судебных тяжб

Пока не завершатся судебные претензии, договоренности по газу между Россией и Украиной невозможны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Песков напомнил, что по этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште высказывался и Владимир Путин. С тех пор позиция России по этой теме не изменилась.

Во время своего визита в Венгрию в конце октября Владимир Путин отметил, что Украине и России нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору. При этом «Газпром» готов продавать газ соседнему государству по более низкой цене, чем Киев платит по «ложному» реверсу сейчас.

В свою очередь, «Нафтогаз Украины» в новых исковых требованиях против «Газпрома» попросил пересмотреть тариф на транзит газа. Также украинская компания хочет добиться компенсации на сумму более 12 миллиардов долларов. Все эти требования были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе.

Киев подал новый иск в разгар переговоров о продлении договора на транзит российского газа через Украину. Контракт истекает в конце 2019 года. Пока стороны не договорились.