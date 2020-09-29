Россия и Украина больше не связаны торговым соглашением

27 сентября прекратило свое действие российско-украинское соглашение о торговых представительствах, указано в официальном сообщении МИД России, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан в 1992 году, он предполагал создание совместных торговых представительств для развития взаимных торгово-экономических связей.

Договор прекратил свое действие 27 сентября в этом году после того, как украинские власти объявили о расторжении в августе 2020 года. Киев объяснил свой шаг обстановкой вокруг Крыма и Донбасса. В сентябре российский Минпромторг предложил ликвидировать российское представительство на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. Также Киев отказался от нескольких других договоров с Россией — это соглашение о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, договор 1995 года «Об обмене правовой информацией» и ряд соглашений с СНГ (о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о межгосударственном обмене экономической информацией, о создании сети информационно-маркетинговых центров).

На данный момент действуют соглашения об установлении дипломатических отношений и правительственной связи, а также о функционировании культурных центров обеих стран и сотрудничестве в сфере атомной энергетики.