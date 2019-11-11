Россия и Турция завершили четвертый обход границы с Сирией
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В Минобороны России сообщили, что российская военная полиция и пограничная служба Турции преодолели около 80 километров за два часа. Солдаты выдвинулись из населенного пункта Шейрек и вернулись, осмотрев новый район сирийско-турецкой границы на северо-востоке, передает РИА «Новости».
Патруль обошел сирийские населенные пункты для проверки обстановки. В состав группы входили около 50 военнослужащих обоих государств и восемь единиц техники — автомобили «Тигр», «БТР-80» от России и броневики Kirpi от Турции.
Российская военная полиция появилась в Турции благодаря меморандуму двух стран, подписанный 22 октября. Согласно документу, на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами турецкой операции «Источник мира», направленной на борьбу с курдами и террористами) ввели российские подразделения и турецких пограничников.
Цель сторон — вывести курдские отряды и их вооружения на 30 километров от границы Сирии и Турции. Отвод курдов завершился досрочно, после чего началось российско-турецкое патрулирование, передает РИА ФАН.