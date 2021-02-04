Россия и Турция запустили дроны над Карабахом

В Нагорном Карабахе заработал совместный российско-турецкий центр по контролю за перемирием. Для отслеживания нарушений военные запустили над территорией дроны.

Дроны будут летать над Нагорным Карабахом, чтобы отслеживать все перемещения военной техники и военнослужащих. За ситуацией следят дежурные в пункте управления, куда поступает картинка с беспилотника. Специалисты проверяют данные о нарушениях и рассматривают жалобы о несоблюдении сторонами соглашений.

Видео с запуском дронов опубликовало РИА «Новости». На кадрах видно, как военные подготавливают беспилотник, который затем поднимается в воздух для мониторинга. Также на видео запечатлен сам пункт управления.

В конце января в Карабахе открылся российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. На торжественной церемонии присутствовал замминистра обороны России Александр Фомин, а также министр обороны Азербайджана Закир Аскер оглы Гасанов и замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Война закончилась после заключения мирного соглашения. Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.