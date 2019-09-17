Россия и Турция ведут переговоры о новых поставках вооружений

Россия и Турция ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Путин напомнил, что Москва и Анкара подписали контракт по российским ЗРК С-400, пишет «РИА «Новости». Накануне российская сторона завершила второй этап поставок зенитно-ракетных комплексов в Турцию.

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В целом глава России назвал успешным сотрудничество сторон в военно-технической сфере.

Во время авиасалона МАКС-2019, который состоялся в Москве с 27 августа по 1 сентября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил интерес к истребителю Су-35. Позже глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что начали консультации по возможным поставкам российской авиатехники.

15 сентября российский многофункциональный истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 совершили тестовые полеты над Стамбулом. Самолеты привезли в турецкую столицу для того, чтобыпродемонстрировать их во время технологического фестиваля «Технофест».