facebook_pixel
    11 ноября 2020, 23:09

    Россия и Турция создадут центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

    Дарья Бунякова

    Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе появится на азербайджанской территории. Меморандум о его создании подписали министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

    «Решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта», — сообщил российский министр.

    Центр заработает на территории Азербайджана. Специалисты будут собирать, обобщать и проверять данные о соблюдении режима прекращения огня. В центре будут рассматривать любые сообщения, касающиеся нарушения договоренностей.

    По словам Шойгу, договоренности президентов России, Армении и Азербайджана позволили остановить войну. Теперь в Нагорном Карабахе появятся условия для возвращения к мирной жизни.

    «Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания», — заявил глава Минобороны России. Цитату привело РИА «Новости».

    Армения и Азербайджан развязали войну в Нагорном Карабахе 27 сентября. В ноябре лидеры двух стран вместе с президентом России подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня.