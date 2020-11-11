Россия и Турция создадут центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе появится на азербайджанской территории. Меморандум о его создании подписали министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

«Решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта», — сообщил российский министр.

Центр заработает на территории Азербайджана. Специалисты будут собирать, обобщать и проверять данные о соблюдении режима прекращения огня. В центре будут рассматривать любые сообщения, касающиеся нарушения договоренностей.

По словам Шойгу, договоренности президентов России, Армении и Азербайджана позволили остановить войну. Теперь в Нагорном Карабахе появятся условия для возвращения к мирной жизни.

«Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания», — заявил глава Минобороны России. Цитату привело РИА «Новости».

Армения и Азербайджан развязали войну в Нагорном Карабахе 27 сентября. В ноябре лидеры двух стран вместе с президентом России подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня.