Россия и Турция снимут ограничения для автоперевозчиков
Россия и Турция приняли решение о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
В сообщении говорится, что «стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок».
«Также была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — уточнила пресс-служба.