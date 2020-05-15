Россия и Турция снимут ограничения для автоперевозчиков

В сообщении говорится, что «стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок».

«Также была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — уточнила пресс-служба.