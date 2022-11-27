Мир 27 ноября 2022, 13:52 Россия и Турция разрешат разногласия по Сирии путем переговоров Песков заявил, что Россия и Турция решат разногласия по Сирии без конфронтации РИА «Новости»

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Россия и Турция преодолеют разногласия по Сирии. Урегулировать вопрос позволит уровень отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Официальный представитель Кремля признал существование противоречий по сирийскому вопросу, но указал на высокий уровень взаимопонимания и взаимоуважения в российско-турецких отношениях.

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«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров», — подчеркнул Песков.

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Подобное взаимодействие, по его словам, является хорошей основой для обсуждения самых сложных ситуаций.

Турция 20 ноября начала воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана, которая в стране запрещена. Турецкие власти заявили, что им не нужно ничье разрешение на такие действия.

Тем не менее в Анкаре готовы обсуждать с союзниками тему вызовов и угроз, чтобы в дальнейшем предпринять совместные шаги по их устранению.