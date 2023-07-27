Мир 27 июля 2023, 10:01 Россия и Турция продолжат контакты по зерновой сделке «без перекосов» — Вершинин Замглавы МИД РФ Вершинин: контакты с Турцией по поставкам зерна продолжатся без перекосов Pxhere

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Контакты между Россией и Турцией по зерновой сделке и поставкам продовольствия продолжатся «без перекосов». Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, написал ТАСС.

«По зерновой сделке обмены с турецкой стороной продолжаются. Обсуждаются возможности таких шагов, которые бы были направлены на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам без перекосов, которые были присуще черноморской инициативе», — сказал Вершинин.

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Замглавы МИД РФ добавил, что гражданские перевозки в Черном море пока маловероятны. К тому же растут страховые тарифы, что делает их слишком затратными. В ближайшее время, скорее всего, гражданские суда использовать не будут.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что зерновая сделка не была окончательно свернута. Как писал «Царьград», зерновое соглашение, в котором Россия приостановила свое участие, может быть возобновлено. Ранее РФ в знак протеста отказалась выступать на заседании ООН по зерновой сделке.

Тем не менее Литва предложила свои услуги по организации коридора для вывоза зерна с Украины. Однако такой исход маловероятен: осуществить проект быстро не удастся, а денег потребуется очень много.