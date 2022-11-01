Россия и Турция обсудили важность гарантий безопасности по зерновой сделке | 360°

01 ноября 2022, 21:23
Россия и Турция обсудили важность гарантий безопасности по зерновой сделке
Лавров и глава МИД Турции обсудили использование Украиной гумкоридоров в военных целях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора во вторник подтвердили необходимость получения гарантий безопасности осуществления зерновой сделки. Об этом сообщили на сайте российского МИД.
Лавров и Чавушоглу также обсудили вопрос использования киевским режимом гуманитарных морских коридоров в военных целях.
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«Министры продолжили обсуждение ситуации, связанной с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях», — отметили в российском ведомстве.
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Главы МИД подтвердили необходимость получения надежных гарантий, которые могут исключить действия, подрывающие осуществление «черноморской зерновой инициативы» генерального секретаря ООН.
Минобороны России ранее сообщило, что страна приостанавливает участие в продовольственной сделке. Решение приняли после того, как утром 29 октября украинские боевики под руководством специалистов Великобритании совершили атаки на Черноморского флота и гражданские суда, расположенные в Севастополе.
Российские лидер Владимир Путин заявил, что после проведения детального расследования обстоятельств теракта РФ будет жать от Украины реальных гарантии соблюдения стамбульских договоренностей. В частности, речь идет о неиспользовании гумкоридора, который действует в рамках зерновой сделки, в военных целях, сообщил RT.
Украина
зерновая сделка
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