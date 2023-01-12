Мир 12 января 2023, 20:17 Россия и Турция не сошлись во мнениях по мирному плану от Зеленского Захарова: Россия не согласилась с позицией Турции по мирному плану Зеленского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти не согласны с правительством Турции, которое поддержало «мирный план» Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

Она отметила, что власти России знают о позиции представителей Турции.

Реклама

«Мы не можем с ней согласиться», — сказала Захарова.

Реклама

Таким образом она прокомментировала недавнее заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. 10 января он заявил, что поддерживает план президента Украины Владимира Зеленского. Тот предложил к рассмотрению список из десяти пунктов по урегулированию ситуации на территории его страны. По словам Чавушоглу, турецкое правительство работает над этим документом.

Захарова предположила, что поддержка предложения Зеленского со стороны восточной страны вряд ли поспособствует поиску оптимальных путей достижения мира на Украине. Также официальный представитель российского МИД подчеркнула, что РФ уже неоднократно сообщала о неприемлемости этого проекта.