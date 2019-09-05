Россия и Турция начали обсуждать поставки Су-35 и Су-57

Турция и Россия начали консультации по возможным поставкам российских Су-35 и Су-57. Стороны пока только обсуждают вопрос, поэтому контракт еще не подписан. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

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«У нас начались первые консультации. Конечно, до контрактов дело еще не дошло, но так и не бывает — должны сначала эксперты проработать многие вопросы, которые с этим связаны», — сказал Шугаев телеканалу «Россия-24».

Он пояснил, что вопрос покупки бортов появился после авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. На мероприятии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров он заинтересовался приобретением самолетов Су-35 и Су-57.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится каждые два года. В 2019 году мероприятие стартовало 27 августа в Жуковском и завершилось 1 сентября. Посетители смогли увидеть большое количество самолетов и некоторые инновационные образцы.