Мир 10 декабря 2022, 19:07 Россия и Турция договорились по вывозу украинского зерна МИД России заявил о подтверждении пакетного характера зерновой сделки с Турцией РИА «Новости»

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Пакетный характер зерновой сделки подтвердили на состоявшихся 8–9 декабря в Стамбуле консультациях замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обратились к стамбульским соглашениям от 22 июля. Они подтвердили договоренности черноморской инициативы по вывозу украинского зерна и меморандума РФ — ООН по продвижению российских удобрений и продуктов.

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В заявлении подчеркнули, что эти соглашения не только помогут странам Африки, Азии и Латинской Америки, но и будут работать на сохранение глобальной продовольственной безопасности.

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В начале декабря стало известно, что договоренности позволили вывезти из портов Украины свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции. Запад в выполнении второй части зерновой сделки не продвинулся.