Мир 06 сентября 2023, 20:18 Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна МИД: Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна unsplash.com

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Российская и турецкая стороны достигли принципиальной договоренности о поставке миллиона тонн зерна при содействии Катара, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова привело РИА «Новости».

Заместитель министра уточнил, что в ближайшее время начнется проработка технических деталей. По его словам, необходимо рассмотреть целый ряд вопросов, таких как логистика, маршруты, страны назначения и финансы.

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«Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами», — отметил Грушко.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны готовы оказать содействие в переработке российского зерна для отправки муки в беднейшие страны Африки. Глава государства также поддержал участие Катара в этой сделке.

В России уже собрали 112 миллионов тонн зерна, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Также в активной фазе зимний сев — в 2023 году его площадь составит 20 миллионов гектаров, сообщил RT.