Мир 12 марта 2023, 08:11 Россия и Судан начали обсуждать переход на расчеты в национальных валютах Посол Сирраджа: РФ и Судан обсуждают переход на национальные валюты при взаимных расчетах РИА «Новости»

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Россия и Судан могут перейти на национальные валюты при взаимных расчетах. Центральные банки обеих стран обсуждают эту возможность, сообщил РИА «Новости» посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

«Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы применяли национальные валюты», — констатировал он.

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Дипломат добавил, что вопрос «во многом технический». Центробанкам предстоит изучить, как это работает на деле. Результат должен быть уже в ближайшем будущем, подытожил Сирраджа.

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Ранее стало известно, что Судан хотел бы вернуть прямое авиационное сообщение с Россией. По мнению посла, это положительно отразится на двусторонних отношениях и поспособствует развитию торговли. Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа напомнил, что во времена Советского Союза прямое авиасообщение между этими странами было открыто — самолеты «Аэрофлота» летали в Судан и использовали его аэропорт в качестве хаба посещения других государств.