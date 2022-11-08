Россия и США вернутся к обсуждению вопроса стратегических вооружений на новой площадке | 360°

Мир 08 ноября 2022, 08:37 Россия и США вернутся к обсуждению вопроса стратегических вооружений на новой площадке «Известия» анонсировали встречу делегаций РФ и США по возобновлению инспекций в рамках СНВ РИА "Новости"

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Встреча делегаций России и США по возобновлению инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может состояться уже в ближайшее время. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией высокопоставленный источник.

Сейчас определяют состав консультативной комиссии. Но реализации мероприятий мешают санкции. Воздушное пространство для российских самолетов закрыто, а выдача виз российским специалистам под вопросом.

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«Контакты США и РФ в рамках СНВ-3 по этому вопросу продолжаются. Сейчас главный вопрос обсуждений — это определение состава консультативной комиссии», — рассказал источник.

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По его мнению, если Вашингтон не создаст препоны, то встреча сторон для возобновления инспекций сможет состояться в ближайшее время.

Инспекции по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений были прерваны из-за пандемии.

Госдума и Совфед в январе 2021 года ратифицировали соглашение между РФ и США о продлении СНВ-3 до 2026 года. Америка готова к переговорам по СНВ-3, но в Вашингтоне испугались «длинной руки» России.

Ранее сообщалось, что США отказались раскрывать каналы диалога с Россией.