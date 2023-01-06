Мир 06 января 2023, 01:00 Россия и США сохранили некоторые каналы коммуникации — СМИ «Коммерсант»: Россия и США оставили каналы связи после заморозки отношений в 2022 году freepik

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Отношения между Россией и США оказались практически заморожены в 2022 году. Их коммуникация находится на уровне представителей военных ведомств и спецслужб, сообщил «Коммерсант».

Еще в начале 2022 года между сторонами шли обсуждения возможности встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Но после того, как российский лидер признал независимость ЛНР и ДНР, а также объявил о спецоперации на Украине, эти связи оборвались.

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Сейчас остаются некоторые коммуникации между странами на дипломатическом уровне. Также ведутся переговоры на уровне представителей военных и спецслужб, чтобы избежать прямого конфликта. В 2022 году Россия и США провели обмен заключенными, напомнил «Политэксперт».

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Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что представители США по дипломатическим каналам дали понять, что не хотят и не будут вести войну с Россией напрямую. По его словам, американские власти пообещали вводить в действие поставляемое на Украину оружие в течение нескольких месяцев. Сроки растянули для того, чтобы украинские военнослужащие успели освоить зарубежные ЗРК.