Россия и США призвали друг друга к спокойствию | 360°

Мир 27 сентября 2022, 02:29 Поделиться Telegram

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Viber Россия и США призвали друг друга к спокойствию «Коммерсант»: Россия и США призывают друг друга к спокойствию Pxhere.com

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Высокопоставленные лица России и США продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи, несмотря на жесткое противостояние между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил «Коммерсант».

Как указано в материале, Кремль предупреждал Белый дом, что будущая поддержка Киева со стороны Штатов может привести страны к «опасной черте».

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В Вашингтоне говорили о «катастрофических последствиях» в случае применения Россией ядерного оружия. Оба государства, как указано, выступают в адрес друг друга с призывами успокоиться.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 26 сентября заявил, что Россия никогда не прогнется под давлением и не подчинится диктату США. Он также добавил, что американских властям хорошо это известно.

Попытки каких-то ультиматумов, как отметил дипломат, в очередной раз провалятся, как и прежде. Санкционное давление Штатов исчерпало свой потенциал как материально, как и концептуально. На сегодняшний день много кто на Западе уже признал, что введенные ограничения не работают.

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