Россия и США обсудили безопасность в космосе

Представители России и США провели переговоры по сотрудничеству в космической сфере. Встреча состоялась в Вене.

В переговорах со стороны США приняли участие представители Госдепартамента, Пентагона, министерства энергетики и Совета национальной безопасности. Встреча длилась более 13 часов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«На встрече стороны обменялись мнениями относительно существующих и будущих угроз в космосе, о политическом курсе, стратегиях и доктрине, обсудили перспективную повестку дня, направленную на содействие безопасной, профессиональной, устойчивой деятельности в космосе», — пояснили представители США.

Кроме того, страны договорились наладить более оперативный канал связи по вопросам космоса, чтобы быстро и четко решать возникающие трудности и проблемы. Отмечается, что это первый крупный российско-американский диалог, посвященный развитию космической сферы, за семь лет.

Ранее представители США предложили России создать линию оперативной связи по безопасности в космосе. Такая форма коммуникации поможет избежать конфликтов между двумя странами.